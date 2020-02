La juniores del Campobasso torna alla vittoria: espugnata Giulianova

Riscatto centrato per la juniores del Campobasso che dopo la sconfitta interna contro il Cerignola si rialza sul campo del Real Giulianova. La partita finisce 1-2, un gol per tempo per la squadra di Massimo Barometro. A passare in vantaggio sono i lupetti dopo soltanto 8 minuti: Martinucci lancia in profondità per Agostinelli, l’aggancio è buono così come il passaggio rasoterra per Pontillo che sul primo palo mette oltre il portiere e realizza lo 0-1.

Un primo tempo che scivola via senza grossi sussulti e che è ben gestito dai rossoblù che non di rado provano pure a pungere in contropiede senza tuttavia crea chissà quali grattacapi al portiere avversario. Sul minimo vantaggio si va al riposo.

Il pareggio giunge a inizio ripresa: Santaniello viene trafitto direttamente su punizione da Paiano. Il match si accende, i campobassani non ci stanno e si riversano nella metà campo avversaria. Corre il 65’ quando giunge il nuovo vantaggio: serpentina sulla destra di Pontillo che vede e serve al centro Della Ventura, diagonale e 1-2 timbrato. Un successo che permette ai lupetti di avvicinare il Notaresco primo (-4) che però ha osservato un turno di riposo.

REAL GIULIANOVA 1

CAMPOBASSO 2

REAL GIULIANOVA: Serafino, Passarella, Capuano, Paiano, Nazari, Gentile, Chirico, Faraci, Forcini, Semail, Felline. A disposizione: Costantini, Napolitano, Vagnoni, Arveda, Gabriele, Catalano, Passeri.

ALL.: Petrangelo

CAMPOBASSO: Santaniello, Tizzani, Luisi, La Vecchia, Martinucci, Pistillo, De Libero, Morgese, Pontillo, Della Ventura, Agostinelli. A disposizione: De Toffol, Madonna, Ciamarra, Arco, Marino, Marchetti, Feola, D’Anchera, Di Martino.

ALL.: Barometro

ARBITRO: Elena Bomba di Lanciano.

Assistenti: Ciocca e Lofrumento de L’Aquila.

MARCATORI: 8’ Pontillo (C), 49’ Paiano (G), 65’ Della Ventura (C).