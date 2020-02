La juniores del Campobasso inciampa a Foggia: secondo ko di fila

Seconda sconfitta consecutiva per la juniores del Campobasso che cade contro il Foggia. Un ko di misura che lascia l’amaro in bocca: dopo lo svantaggio del quarto d’ora del secondo tempo non è arrivata l’attesa reazione.

Prima porzione di partita abbastanza equilibrata. A provarci per primi sono i padroni di casa che al 3’ per poco non passano su punizione di Lambiase, grande colpo di reni di Santaniello a salvare la porta. I rossoblù reggono l’urto iniziale e a metà tempo tentano la via del gol con Pontillo ma Mascolo respinge in corner, mentre poco dopo è Marino a non impensierire più di tanto il portiere.

Il primo brivido della ripresa è di marca rossonera, con il solito Lambiase che fa la barba al palo dalla distanza. E ancora il Foggia è pericoloso, questa volta con Rendine che si divora il vantaggio a due metri dalla porta su ottimo suggerimento di Carella. La risposta dei lupetti è affidata al triangolo Marino-Pontillo-Arco, la conclusione di quest’ultimo però scivola a lato.

Al minuto 59 i pugliesi trovano la rete. Azione di contropiede, la palla è tra i piedi di Carella che dal limite fa partire un tiro non certo irresistibile, Santaniello non trattiene e compie la frittata. 1-0. La reazione purtroppo non c’è, se non con qualche tentativo isolato.

FOGGIA 1

CAMPOBASSO 0

FOGGIA: Mascolo, Pompa, Lioce, Ambrosino, Molfetta, Botticelli, Lambiase, Mininno, Rendine, Torraco, Carella. A disposizione: Catalano, La Piccirella, Di Iorio, Nunziante, Cocinelli, De Rosa, Verderosa, Lo Mele.

ALL.: Pavone

CAMPOBASSO: Santaniello, Tizzani, Agostinelli, La Vecchia, Madonna, Luisi, Ciamarra, Marino, Pontillo, De Libero, Della Ventura. A disposizione: De Toffol, Cristofaro, Mascia, Arco, Camorani, Marchetti, Feola, D’Anchera, Di Martino.

ALL.: Barometro

ARBITRO: Gabriele Matera di Barletta.

Assistenti: Latini e Di Muzio di Foggia.

MARCATORI: 59’ Carella (F).