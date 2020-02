La juniores del Campobasso cade in casa: il Cerignola passa nella ripresa

Dopo una lunghissima serie positiva, la juniores del Campobasso assapora l’amaro sapore della sconfitta. Il Cerignola, dopo essere stato in svantaggio nel primo tempo, nella ripresa alza i ritmi e, complice una prestazione sottotono dei lupetti, porta a casa l’intera posta in palio. Si allontana la vetta, ora a sette punti.

Dopo diversi minuti di studio, la sblocca il metronomo della squadra, quel La Vecchia abile a cucire gioco e impeccabile dagli undici metri: al 25’ porta in vantaggio i suoi. Il rigore era stato assegnato per fallo commesso in area sullo sgusciante Della Ventura. La gara è spigolosa, i pugliesi non ci stanno e cercano di rendersi ficcanti in avanti senza tuttavia creare chissà quali grattacapi alla difesa rossoblù.

A inizio ripresa c’è da registrare subito una grande occasione per il Cerignola: tiro dalla distanza di Compierchio e palo pieno, la palla torna in campo e ancora Compierchio con il sinistro dal limite ci prova ma De Toffol con un colpo di reni mette in angolo. Pericolo scampato. Ma non al 12’, quando De Toffol esce male dall’area e calcia verso il centrocampo. La palla finisce sui piedi di venuti che prova a rimandare avanti servendo Pugliese che vedendo il portiere ancora fuori dai pali lo trafigge con un pallonetto.

I lupetti faticano a costruire la consueta manovra e così spesso devono difendersi dagli attacchi gialloblù. Che portano addirittura al sorpasso: al 18’ c’è un dubbio tocco di mano di Ciamarra, per l’arbitro è rigore che Parise trasforma. Dieci minuti dopo il Cerignola mette il sigillo sul blitz: azione dalla destra di Prudente, palla radente su cui De Toffol non è irreprensibile e sul tap-in insacca Morra.

Sussulto campobassano a cinque dalla fine: Pontillo, lanciato in profondità, vede respingersi il tiro, pallone a Di Martino che segna con una bella conclusione a giro. 2-3. Ma il punteggio non cambia più. Al triplice fischio gli animi si surriscaldano e alcuni calciatori si spintonano dando vita a una sorta di rissa.

CAMPOBASSO 2

CERIGNOLA 3

CAMPOBASSO: De Toffol, Tizzani, Luisi, La Vecchia, Martinucci, Mascia, Arco, Morgese, D’Anchera, Della Ventura, Agostinelli. A disposizione: Santaniello, Madonna, Camorani, Ciamarra, Marino, Marchetti, Feola, Pontillo, Di Martino.

ALL.: Barometro

CERIGNOLA: Tricarico, Morra, Giannotti, Conticchio, Palumbo, Venuti, Prudente, Compierchio, Parise, Nucci, Pugliese. A disposizione: Fares, Reddavide, Russo, Diploma, Pappagallo.

ALL.: Colucci

ARBITRO: Di Carlo di Pescara.

Assistenti: Rosa di Benevento di Di Minico di Ariano Irpino.

MARCATORI: 25’ La Vecchia (rig.) (CB), 57’ Pugliese (CE), 63’ Parise (rig.) (CE), 73’ Morra (CE), 84’ Di Martino (CB).