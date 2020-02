Le previsioni in Molise

VENERDÌ 7 Si consolida il nuovo vortice di alta pressione che ha spazzato via la “sciabolata artica” di inizio settimana regalando una giornata assolata e di tempo stabile. Su tutto il Molise cielo sereno con temperature in lieve risalita dopo il brusco calo termico registrato tra martedì e mercoledì. La colonnina di mercurio si assesterà su valori più consoni al periodo: insomma, continuerà a fare freddo “secco” nonostante il bel tempo ma nulla che possa definire davvero invernale questa stagione segnata dall’anticiclone che sta avvolgendo tutta Italia rendendola impenetrabile alle correnti fredde polari. Una tendenza destinata a continuare almeno fino a metà della prossima settimana. La massima oggi sarà di 11 gradi sulla costa.

SABATO 8 Anche questo inizio di fine settimana sarà segnato da sole e pochissime nubi. Lungo il litorale molisano qualche addensamento in più ci sarà al mattino poi si registrerà una tendenza al miglioramento per tornare ad avere un cielo coperto in serata. Cieli grigi anche sul resto della regione assieme a una diminuzione delle temperature nei valori minimi.

DOMENICA 9 Nuvolosità sparsa alternata ad ampie schiarite pomeridiane per questa seconda domenica di febbraio. L’anticiclone che sta avvolgendo l’Italia appare oggi indebolito: al mattino e alla sera ci saranno cieli grigi ovunque con foschia a Termoli dopo il tramonto, la notte invece sarà più serena in basso Molise mentre altrove persisteranno questi addensamenti pur senza fenomeni di rilievo. Temperature in lieve risalita nei valori massimi.