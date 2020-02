Le previsioni in Molise

LUNEDÌ 10 Pioggia nella città di Isernia anche se di debole intensità e nubi sul resto della regione: inizio di settimana bagnato in Molise. Col trascorrere delle ore gli addensamenti saranno sempre presenti anche se alternati a brevi schiarite che faranno tornare il sereno durante la notte ma solamente sulla costa mentre altrove troveremo ancora cieli coperti seppur senza precipitazioni. Complice l’alta pressione che è tornata sulla penisola, le temperature, sia nei valori minimi che in quelli massimi, sono in risalita e stanno tornando a farci assaporare un clima quasi primaverile per nulla in linea con la stagione invernale. Attenzione ai venti, ci saranno raffiche di burrasca anche al centro sud.

MARTEDÌ 11 Cieli sgombri di nuvole in basso Molise e nel venafrano, coperto il Molise centrale con tendenza al diradamento della nuvolosità e dunque al miglioramento pomeridiano. Le nubi torneranno in serata e durante la notte ma senza fenomeni di rilievo. Mite il clima con punte di 18/19 gradi sulla costa.

MERCOLEDÌ 12 Una debole pioggia protagonista della giornata di mercoledì già dal mattino nel venafrano e nell’area matesina. Nel pomeriggio la nuvolosità interesserà anche i comuni bassomolisani come San Martino in Pensilis dove durante la notte persisterà una intensa foschia mentre altrove ci saranno molte nubi. In calo le temperature.