Incidenti, ecco il nuovo servizio per il ripristino della sicurezza sulle strade

Rendere le strade più sicure, supportando enti locali e forze dell’ordine: arriva anche a Campobasso l’accordo per la sicurezza delle strade ‘Pissta’, Pronto Intervento Sicurezza Stradale Tutela Ambientale, società di servizi specializzata nel ripristino della sicurezza post-incidente stradale su ogni tipo di rete di trasporto, sta stringendo con sempre più Comuni sviluppando strategie e ponendo in essere azioni concrete e innovative per tutelare e migliorare la sicurezza del bene “strada” e preservare e rispettare l’ambiente supportando Istituzioni, Enti locali e Forze dell’ordine dell’intero territorio.

Si tratta di una convenzione, a costo zero per la pubblica amministrazione, grazie alla quale Pissta garantisce l’eliminazione dei residui di incidenti stradali, ripristinando lo stato naturale dei luoghi prima del sinistro. Il servizio reso, infatti, consente alla collettività di transitare su strade più sicure e di contare su di un territorio meno inquinato senza alcun costo sia per l’ente proprietario della rete stradale sia per il cittadino.

Il costo dell’intervento effettuato viene addebitato, in applicazione del contratto assicurativo (Rca), alla compagnia di assicurazione del civilmente responsabile, tenuta a coprire tutti i rischi connessi alla circolazione dei veicoli, compresi quelli causati alla strada, alle infrastrutture e all’ambiente. Un nuovo modo di gestire la sicurezza delle strade, che sta prendendo sempre più piede, grazie proprio alla sostenibilità del servizio per gli Enti, Pissta assicura interventi in tempo reale con il coordinamento di una centrale operativa che risponde al numero verde 800.034.034, attiva 24 ore su 24, 365 giorni l’anno.

Per garantire l’ottimale gestione del servizio, si dispone anche di responsabili di area dedicati. Nel caso della Provincia di Campobasso è Francesco Zappone. Tutte le attività eseguite da Pissta sono coperte da polizza assicurativa, con la conseguenza che l’Ente proprietario della strada, le Forze di Polizia e i Vigili del Fuoco sono sollevati dalla responsabilità in tema di obbligo di ripristino della sicurezza della circolazione e dei luoghi, nonché di ulteriori oneri. L’accordo con gli Enti fornisce un fondamentale supporto operativo per tutte le Forze di Polizia del territorio e garantisce un ripristino celere della viabilità compromessa da incidente scongiurando ulteriori pericoli per la pubblica incolumità.

‘Pissta’ ha creato una rete di sinergie capillari con la Prefettura, le Forze dell’Ordine, i Vigili del Fuoco, la Protezione Civile, il servizio 118 e tutti gli addetti alla sicurezza di quello che è un bene comune che va tutelato, il territorio. Accanto all’attività svolta giorno per giorno sul campo, c’è poi la sensibilizzazione che il progetto, insieme con i Comuni, promuove con attività di formazione professionale, di sensibilizzazione e di studio in tema di sicurezza stradale e tutela ambientale.

Il sindaco Roberto Gravina esprime, a nome di Campobasso, grande soddisfazione per il raggiungimento di un risultato importante: “Grazie al servizio Pissta l’amministrazione comunale di Campobasso ha l’obiettivo di ridurre al massimo le insidie della strada e i rischi di inquinamento”. Lo stesso assessore alla mobilità, Simone Cretella, conferma che si tratta di “un servizio rapido e di qualità professionale e umana, risultando di fatto il braccio esecutivo del Comune per garantire l’incolumità dei cittadini su strada”.

Il presidente di Pissta, Iano Santoro, afferma che “è di fondamentale importanza lo strumento del partenariato pubblico–privato per realizzare, con l’utilizzo delle rispettive competenze e professionalità, progetti di alto valore sociale come quello della sicurezza della mobilità e della tutela ambientale, senza gravare sulle casse dell’ente locale”. Il responsabile regionale di Pissta, Alessio Procida, aggiunge che “l’intera struttura organizzativa aziendale è quotidianamente impegnata al fianco delle istituzioni”.