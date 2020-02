Incidente sulla Statale 17, Thomas è in condizioni disperate: in paese si prega per lui

Thomas è in condizioni disperate. Ricoverato nel reparto di Rianimazione del Cardarelli di Campobasso, il ventenne di Macchiagodena – travolto dal Ducato Nove posti la sera del 31 gennaio lungo la statale 17 – sta provando a farcela e i medici del reparto ce la stanno mettendo tutta per strapparlo alla morte. Ma la prognosi è riservatissima e c’è il più assoluto riserbo.

Una situazione tragica sin da subito, quando l’ambulanza del 118 arrivò al bivio di San Massimo pronta a soccorrere le persone coinvolte. Thomas da subito è apparso gravissimo. A preoccupare i sanitari, soprattutto il trauma cranico.

Il ragazzo stava viaggiando sulla sua Fiat Punto in direzione Bojano quando si è scontrato contro il Ducato nove posti che – in viaggio sulla direzione opposta – probabilmente omettendo di dare la precedenza (come sarebbe emerso dalla ricostruzione poi eseguita dai carabinieri di Bojano) aveva effettuato la svolta a sinistra per girare verso San Massimo. Alla guida del Ducato c’era un uomo di 40 anni, che ha riportato lievi conseguenze. Per lui, però, i carabinieri hanno disposto anche l’esecuzione di tutti gli esami relativi all’eventuale assunzione di alcol e droga.

Thomas invece è lì. In quel reparto dove nessuno dovrebbe mai finire, tanto meno un ragazzo di soli 20 anni che quella sera stava viaggiando tranquillo sulla sua macchina. Amato da tutti in paese, per lui è stata organizzata anche una veglia di preghiera. Il parroco di Macchiagodena, infatti, ha invitato tutti gli amici, i conoscenti o chiunque avvertisse forte il desiderio di fare qualcosa per Thomas, a ritrovarsi questa sera alle 21 nella chiesa di Sant’Antonio a Macchiagodena per una preghiera. Per chiedere a Dio un miracolo.