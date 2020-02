Incendio vicino allo Zuccherificio, 2 ettari di sterpaglie in fumo

Quasi 2 ettari di sterpaglie andati a fuoco nelle vicinanze dell’ex Zuccherificio del Molise. Un vasto incendio ha interessato oggi, 9 febbraio, l’area ai margini del fiume Biferno alle spalle della struttura ormai abbandonata. L’area rientra nel comune di Portocannone e vi si trova un uliveto, anche questo abbandonato.

Un incendio che ha tenuto impegnati i Vigili del Fuoco del distaccamento di Termoli per buona parte della giornata, dalle prime ore del pomeriggio e fino alle 18 circa. Un intervento ‘anomalo’ che ricorda gli incendi estivi che si propagano col vento e le alte temperature. Più difficilmente si vedono simili operazioni a febbraio.

Ma non è tutto perchè un altro incendio si è verificato a Rotello, in una zona impervia nel sottobosco. Lì ad andare in fumo sono state sterpaglie e qualche albero. Sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Santa Croce di Magliano che, per spegnere le fiamme, hanno impiegato più di tre ore.