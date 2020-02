Incendio mette a rischio i nidi di uccelli alla foce del Trigno

Un incendio si è sviluppato questo pomeriggio 28 febbraio attorno alle 15 alla foce del fiume Trigno mettendo a rischio i nidi di alcuni uccelli.

Il rogo è scoppiato in particolare sulla sponda sinistra, quindi il lato che guarda verso l’Abruzzo ma comunque in territorio di Montenero di Bisaccia.

Le fiamme hanno avvolto un’area vicina ad alcuni cantiere, facendo andare in cenere ampie aree di vegetazione incolta e cannucce.

Si tratta però dell’habitat dove nidificano alcuni uccelli tipici di questa zona a ridosso dell’Adriatico. Un’area che si era ipotizzato di recente potesse essere dichiarata protetta per favorire la biodiversità, ma che al momento è rimasta un’idea.

Sul posto oggi pomeriggio una squadra dei carabinieri forestali e il personale dei vigili del fuoco che hanno spento il rogo.

Nel pomeriggio il 115 è stato impegnato anche in un principio di incendio in un’abitazione di via Ancona, a Termoli, dove stava andando a fuoco un fornelletto lasciato sulla piastra elettrica. Per fortuna il personale del Distaccamento di Termoli ha evitato che le fiamme potessero propagarsi. Danni alla cucina ma nessun ferito.