Il Tre Pini Matese conquista la Coppa Italia: Acli Campodipietra travolta

Per il secondo anno consecutivo la Coppa Italia regionale molisana parla casertano. Infatti, è il Tre Pini Matese ad alzare il trofeo al cielo al termine di una partita dominata in lungo e in largo. Travolta l’Acli Cb e Campodipietra con il risultato di 4-0 in un match, come detto, subito indirizzato. Infatti, a fine primo tempo il punteggio era già di 2-0.

Il vantaggio è siglato da Walter Ricci, uno degli elementi migliori dei biancoverdi. Che continuano ad attaccare trovando il raddoppio con Nicola Vecchio. Si va al riposo sul 2-0.

Nella ripresa altre due reti dei campani. Prima ci pensa Tudovshi, poi nel finale Alessandro Langellotti fissa il risultato sul definitivo 4-0 che preannuncia la grande festa biancoverde sul prato del ‘Lancellotta’ di Isernia.