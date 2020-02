Il Partito Democratico si unisce al progetto ‘Montenero che rinasce’

Si rafforza ancora di più il progetto amministrativo ‘Montenero che rinasce’, lanciato dai movimenti ‘Costruiamo il Futuro e Montenero Bene Comune’ nelle scorse settimane in vista delle elezioni comunali della prossima primavera. Ha deciso di accogliere la proposta di adesione al progetto anche il Partito Democratico del paese.

L’adesione del Pd appare un segnale di come la formazione in fase di realizzazione possa contare su una larga molto ampia di sostenitori.

Pochi giorni fa anche il Comitato Stranieri di Montenero aveva annunciato di aver aderito.

“Le tre formazioni politiche Costruiamo il Futuro, Montenero Bene Comune e Partito Democratico – si legge in una nota – a seguito di confronti avuti nell’ultimo periodo, hanno riconfermato il proprio giudizio negativo sull’attuale amministrazione e condividono la necessità di un impegno comune volto alla costruzione di un blocco civico, moderato e progressista, che possa ricomprendere tutte le altre componenti politiche, sociali e individuali che si rivedono in tale scelta, per proseguire congiuntamente a individuare i componenti della lista di candidati consiglieri e il candidato sindaco, capaci di rappresentare un serio rinnovamento e il rilancio economico, sociale e culturale tanto atteso dai cittadini e in particolare dalle nuove generazioni”.