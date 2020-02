Dall’inedita primavera all’inverno nel giro di circa 24 ore. Il generale inverno sta facendo sentire i suoi effetti soprattutto nelle aree interne della nostra regione: in Molise centrale l’arrivo di una perturbazione artica ha provocato un crollo delle temperature e la prima comparsa stagionale della neve mentre sulla costa è il forte vento a farla da padrone.

E così dal sole e dal clima quasi primaverile di gennaio, dopo circa un mese senza piogge, si è passati ad uno scenario tipicamente invernale, come preannunciato dagli esperti. Si è verificato il cosiddetto ‘tracollo termico’, con una differenza di 17 gradi registrata nello spazio di una giornata.

Ovviamente i primi fiocchi sono caduti sulle montagne e in Alto Molise: a Campitello Matese, dove la neve era particolarmente attesa per consentire l’apertura delle piste da scii, e a Capracotta, imbiancata già da ieri sera. Questa mattina (5 febbraio) una bufera di neve ha interessato la nota località sciistica molisana.

Sul Basso Molise niente neve, come prevedevano gli esperti, ma una tramontana che sta sferzando senza soluzione di continuità da stanotte e che sta rendendo la temperatura oltremodo rigida. A Termoli lo spettacolo è quello del mare in burrasca. Sono stati sospesi i collegamenti con le Isole Tremiti in porto e i pescherecci sono ancorati. In serata la situazione delle raffiche di vento potrebbe peggiorare. I disagi si sono fatti sentire già notte scorsaquando si sono registrati già alcuni interventi di messa in sicurezza da parte dei Vigili del Fuoco per calcinacci ed alberi caduti per via del forte vento.

Disagi che stanno proseguendo nella mattinata di oggi. Tra Petacciato e Termoli, la strada provinciale SP110 è stata interrotta per via della caduta di un albero che ostruisce il percorso

Ieri sera paesaggio imbiancato da una ‘spolverata’ anche a Campobasso, dove la neve mancava dalla fine di dicembre. Intorno alle 22 erano imbiancati strade e marciapiedi, ma il suggestivo scenario è stato rovinato da un temporale di neve che si è abbattuto sulla città. Questa mattina, intorno alle 6.30, le vie erano libere e chi si è svegliato ben presto per raggiungere il luogo di lavoro non ha avuto particolari difficoltà grazie anche all’intervento dei mezzi della Sea Servizi e Ambiente spa.

Solo intorno alle 7.30 i fiocchi sono tornati a scendere, accompagnati da temperature rigide e da un forte vento. Ad ogni modo in città, dove i campobassani sono abituati a fronteggiare i cumuli nevosi, non si sono registrati particolari disagi alla circolazione. Disagi provocati invece dal forte vento che ha abbattuto alcuni alberi rendendo necessario l’intervento dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Campobasso.

Situazione diversa nei paesi più interni: qualche disagio tra San Polo Matese e Bojano. A Torella del Sannio, ad esempio, il sindaco Lombardi ha deciso di chiudere le scuole.

Questa invece la situazione nell’hinterland, nella zona tra Casacalenda e Ripabottoni. La neve è caduta anche qui.

Più critica la situazione nella provincia pentra. Qui l’Arma dei Carabinieri è dislocata sul territorio, e in particolare nelle zone più impervie, e prevede l’utilizzo di mezzi speciali come il gatto delle nevi. Anche insieme al Gruppo dei Forestali si sta cercando di monitorare la situazione e di intervenire nell’eventualità di situazioni emergenziali. In ogni caso il Comando Provinciale raccomanda ai cittadini di muoversi con i mezzi solo in caso di necessità e di dotarsi di pneumatici o catene da neve.

L’ondata di maltempo durerà poco: questa mattina – le previsioni dell’esperto Gianfranco Spensieri – ci saranno nevicate oltre i 500 metri, in particolare sul Molise centrale, nell’area di Campobasso. Nel pomeriggio le nevicate si sposteranno nelle zone più a ovest della regione. Nel giro di 24 ore tornerà il clima mite che ha caratterizzato gli ultimi giorni.

Notizia in aggiornamento