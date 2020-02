Il Campobasso pareggia a Matelica e recupera un punticino alla capolista

Finisce senza reti. Ed è una buona notizia più per il Matelica che per il Campobasso visto che la capolista Notaresco cade a Pineto. I Lupi hanno così 8 punti dalla leader ma vengono scavalcati dalla Recanatese che vince contro il Giulianova. A 11 gare dalla fine l’impresa rimane difficile ma l’impressione è che in questo momento proprio quella di Cudini sia la formazione più forte del campionato.

La partenza è più biancorossa che rossoblù. Squadra, quella di Colavitto, tosta e attenta, il Campobasso impiega qualche minuto prima di prendere le misure. Barbarossa di testa fa venire i brividi ai tifosi molisani, qualche istante più tardi Leonetti non inquadra la porta. Però c’è pure il Lupo: gol annullato a Brenci per fuorigioco, poi è ottimo il cross di Bontà per Cogliati che commette fallo sul portiere in uscita. L’equilibrio è ora protagonista.

L’occasionissima arriva alla mezz’ora, quando Cogliati sgancia un destro centrale ma potente che va a stamparsi sulla traversa, sulla ribattuta non c’è nessuno pronto a insaccare. Poco dopo ancora Cogliati, migliore in campo, sguscia via, viene sbilanciato in area, cade, da terra offre un grande pallone ad Alessandro che proprio per un pelo lo anticipa sotto porta. Una seconda parte di primo tempo dominata dai Lupi.

La ripresa non offre grandi spunti. Il Matelica rientra più concentrato, i campobassani provano a rendersi ficcanti in contropiede. E poi all’improvviso l’opportunità ghiotta: Zammarchi calcia di sinistro, conclusione velenosa che per poco non inganna il portiere. Cogliati non riesce a intervenire. Il Campobasso fa la partita, attacca pur senza creare granché.

A sei dalla fine espulso il difensore del Matelica De Santis per fallo su Cogliati lanciato a rete. Ma non succede più nulla, pur rimanendo nella trequarti avversaria per buona parte della ripresa. FdS

23^ GIORNATA: Cattolica-Chieti 1-0, Matelica-Campobasso 0-0, Montegiorgio-Fiuggi 2-0, Olympia Agnonese-Sangiustese 3-0, Porto Sant’Elpidio-Vastogirardi 3-3, Pineto-Notaresco 2-1, Recanatese-Real Giulianova 3-2, Tolentino-Avezzano 2-1, Vastese-Jesina 2-1.

CLASSIFICA: Notaresco 51, Matelica 46, Recanatese 44, Campobasso 43, Olympia Agnonese 39, Pineto 37, Vastese 36, Montegiorgio 34, Fiuggi 32, Tolentino 31, Vastogirardi 30, Porto S. Elpidio 28, Real Giulianova e Cattolica 21, Sangiustese 20, Avezzano 19, Chieti 17, Jesina 12.