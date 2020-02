Tutti vogliamo aiutare chi è in difficoltà: ma siamo proprio sicuri di essere pronti? Sappiamo cosa fare? Per strada, nei luoghi di lavoro, nello svolgimento di un’attività sportiva, a scuola, può verificarsi un’emergenza. La bontà e la solidarietà sorgono spontanee dentro di noi ma il nostro comportamento di fronte a situazioni di pericolo rischia di essere poco efficace o addirittura dannoso se non impariamo come fare per aiutare, se non siamo pronti: durante l’incontro di formazione sulle manovre salva-vita tenutosi oggi 22 febbraio presso l’aula magna del Liceo Classico di Termoli gli operatori sanitari volontari della Misericordia di Termoli hanno insegnato ai ragazzi dell’Istituto Alfano le manovre da effettuare in caso di arresto cardiaco e la manovra di Heimlich per la disostruzione delle vie aeree.

Dalle 9 alle 11 i giovani studenti hanno effettuato simulazioni, seguito le spiegazioni e partecipando con entusiasmo ed attenzione. La referente professoressa Attanasio sottolinea l’importanza dell’incontro: «Il percorso del progetto “Pronti ad aiutare” si arricchisce anche quest’anno di una tappa fondamentale per la sensibilizzazione e la formazione a 360 gradi dei nostri alunni, cittadini di domani».