I Lupi vogliono fare… 14. Arriva il ‘tabù’ Pineto: previsto un folto pubblico

Campobasso-Pineto, ore 14.30, stadio di Selvapiana. È scattato il conto alla rovescia per la sfida di domani, 2 febbraio, tra i Lupi e gli abruzzesi. Terza contro quinta, ma c’è di più: negli ultimi anni di serie D i rossoblù non hanno mai battuto i biancoazzurri. Una sorta di tabù che va assolutamente sfatato per proseguire la striscia incredibile di risultati utili positivi: dopo il 13, si punta al 14. Chiaramente con una bella vittoria.

La prima della classe Notaresco se la vedrà con la quarta, la Recanatese. Match affascinante anche questo: peccato che forse i marchigiani dovranno fare a meno del bomber principe del girone F, quel Manuel Pera sempre sulla cresta dell’onda. Ma tutto è da giocare e vivere. I campobassani sperano ancora nell’aggancio, pur restando con i piedi per terra considerando ampio ancora il distacco di nove punti dalla vetta.

Si prevede però un pubblico corposo, molti più degli ottocento delle ultime gare interne. Il passaparola pare stia funzionando, così come le parole del patron Mario Gesuè che attende segnali concreti dalla tifoseria. D’altronde, la squadra per prima merita incitamento e appoggio totale per la rimonta fantastica che sta effettuando.

Le ultime dal campo. Cudini dovrà fare a meno del terzino destro Antonio Martino, fermato per un turno dal giudice sportivo a seguito dell’espulsione di Vasto. Giocherà l’ormai recuperato Cristian Fabriani. Per il resto non si tocca nulla: troppo collaudati gli ingranaggi per mutare qualcosa. L’incontro sarà diretto dal signor Domenico Castellone della sezione arbitrale di Napoli, assistito da Tini Brunozzi di Foligno e Renzullo di Torre del Greco.

