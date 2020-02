I lupetti battuti in casa dal Chieti: pesante poker casalingo

Perdono i lupetti, e lo fanno in malo modo al cospetto del Chieti che a Ripalimosani passa con un rotondo 4-1 al termine di un match non giocato bene dai padroni di casa.

Il Campobasso si fa sorprendere intorno al quarto d’ora, quando Tacchi scocca una botta dal limite che Santaniello riesce a deviare sulla traversa ma da due passi è pronto D’Attilio a ribadire in rete per il vantaggio teatino. La reazione casalinga è immediata: al 18’, su lancio di Morgese, viene rilevata una dubbia posizione di fuorigioco a Della Ventura che batte l’estremo difensore avversario ma la bandierina dell’assistente è alta e il gol è invalidato.

Il peggio però deve ancora arrivare perché tra il 22’ e il 26’ il Chieti mette in cassaforte il risultato. Il 2-0 nasce da una palla persa a centrocampo da Morgese e recuperata da Sammaciccia che serve in profondità Daka il quale è bravo a infilzare Santaniello in uscita. Il tris dal corner battuto da Giangiulio su cui si avventa Iervese che mette la palla sotto la traversa.

La speranza di riacciuffare un risultato positivo si riaccende al 33’: rigore per i rossoblù, La Vecchia se lo fa respingere ma poi infila il tap-in. Da registrare anche l’espulsione di mister Barometro per proteste.

Nella ripresa, però, non arriva l’atteso forcing. Anzi, è il Chieti a colpire ancora: altra palla persa sulla trequarti, questa volta da Martinucci, Barbone è lesto e freddo ad approfittarne per fare il quarto. Al 77’ il secondo rigore di giornata per i lupetti, questa volta sbagliato da Della Ventura, ipnotizzato da Andrei. Insomma, una partita veramente storta, in stile Cerignola.

CAMPOBASSO 1

CHIETI 4

CAMPOBASSO: Santaniello, Tizzani, Luisi, La Vecchia, Martinucci, Marino, Arco, Morgese, Pontillo, Della Ventura, Agostinelli. A disposizione: De Toffol, Madonna, Cristofaro, Ciamarra, Camorani, Marchetti, Feola, D’Anchera, Di Martino.

ALL.: Barometro

CHIETI: Andrei, Sacco, Olivieri, Sammaciccia, Vedovato, Iervese, D’Attilio, Bulferi, Daka, Giangiulio, Tacchi. A disposizione: Mabrucco, Giardini, Cavallucci, D’Alessandro, Giampietro, Della Valle, Barbone, Federico, Scannella.

ALL.: Antignani

ARBITRO: Salladina di Termoli

Assistenti: Falco di Nola e Napoletano di Avellino.

MARCATORI: 14’ D’Attilio (CH), 22’ Daka (CH), 26’ Iervese (CH), 33’ La Vecchia (CB), 54’ Barbone (CH).