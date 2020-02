Hammers Rugby Campobasso sul campo di Salerno. Di scena anche il settore giovanile

Tra poche ore sul campo Vestuti di Salerno i ragazzi della formazione seniores degli Hammers Rugby Campobasso affronteranno i campani Arechi per la gara di recupero valevole per il Campionato di serie C girone 1.

Coach Sommella si affiderà agli avanti: di Iorio, Rosa S., Ianniruberto, Pace, Discenza, Di Stefano, Fatica, Giampetruzzi, Corsillo, Ziccardi, Tullo; sui trequarti: Mignogna, Suliani, Fratianni, Pietrangelo, Lomma C., Lomma E., De Luca, Blanco, Di Bona, D’Amico, Di Soccio.

In campo in questo weekend anche il settore giovanile di Coach Cece con le formazioni under 8, under 10 e under 12 impegnate nel raggruppamento organizzato con i pari età di diverse società sportive della Campania sul campo Pacevecchia di Benevento.

Domenica mattina in campo anche la squadra under 16 di Coach Ianniruberto che affronterà la formazione del Sacro Cuore Pompei, gara in programma alle 10:30 al Vecchio Romagnoli. Sosta invece per le tremende ragazze del settore femminile, con le rossoblu saldamente in testa alla classifica nel proprio campionato.

Sul fronte trasferimenti, importante la notizia che riguarda l’ormai ex rossoblu Stefano Fatica, l’atleta già in passato con il CUS Torino in serie A, vestirá da domani la maglia del Rugby Club Universitario di Lione. Esperienza internazionale in Francia quindi, per un giovane che da tempo sta dando soddisfazioni al movimento rugbistico molisano.