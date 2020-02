Arriva ‘l sabato

a fare rima col nulla.

Quant’illusione!

Andri290220 Parafrasi = nessun’altra parola italiana fa rima con sabato. Forse, in questa esegesi linguistica si nasconde la specificità di tale giorno, magistralmente cantato da Leopardi. Il poeta di Recanati è insuperabile nel suo canto, ma ciò non osta che non si possa scavare nell’animo umano per scovare il sentimento che accompagna questa giornata, così particolare. Per me che ho edificato il presente haiku, il sabato è un sogno che svanisce troppo presto.