Gli alunni del ‘Boccardi’ ambasciatori dell’ambiente coi più piccoli

Hanno curato il giardino della scuola, piantato piante e ‘studiato’ oggetti riciclati: così gli alunni del “Boccardi – Tiberio”, assieme ai piccoli studenti della scuola dell’Infanzia di Pantano Basso e della scuola Primaria di via Stati Uniti, hanno condiviso una giornata il cui tema è stato quello ambiente e della sensibilizzazione alla sua salvaguardia.

Gli alunni della II C dell’Istituto di via De Gasperi hanno aiutato i bambini dell’Infanzia a curare il verde che circonda l’edificio di Rio vivo. Sono stati proprio i più piccoli a spiegare ai grandi come piantare le piantine di legumi nel terreno.

Nella scuola Primaria, invece, gli alunni delle classi terze hanno mostrato manufatti realizzati con materiale riciclato. La mattinata è stata scandita da canti e brevi interviste raccolte dai ragazzi del “Boccardi – Tiberio” per documentare le attività svolte.

Il tutto rientra infatti in un progetto nazionale, portato avanti dagli studenti dell’Istituto Superiore, dal titolo “Io e il PE per l’ambiente”: ambasciatori del Parlamento europeo in azione per proteggere l’ambiente”. Prodotto finale è stato infatti un video, realizzato proprio al termine di un percorso che ha previsto anche approfondimenti in classe, che ha visto gli alunni riflettere sul tema della salvaguardia dell’ambiente e della sua tutela con un’attenzione particolare alla normativa vigente e alle misure adottate a livello europeo.