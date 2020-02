Le previsioni in Molise

MARTEDÌ 25 Cieli in gran parte coperti dalle nuvole per questo ultimo giorno di Carnevale: al mattino gli addensamenti saranno più presenti sul Molise centrale, foschia sul versante costiero nelle prime ore del giorno. Poi arriverà qualche pioggia su Isernia mentre il resto della regione resterà all’asciutto nonostante la nuvolosità diffusa. Estese aperture previste nella notte ma solamente in basso Molise. Temperature stazionarie e di nuovo sopra la media stagionale con punte di 18 gradi sul versante frentano e matesino. Il mare sarà inizialmente poco mosso ma la situazione è destinata a mutare dal pomeriggio quando diventerà agitato.

MERCOLEDÌ 26 Ancora una nuvolosità diffusa oggi sul Molise. La prima parte della giornata sarà caratterizzata da instabilità, col trascorrere delle ore, già dal pomeriggio, la condizione meteorologica migliorerà portando ampie schiarite sul Molise centrale. Continuerà a piovere nella provincia di Isernia, in particolare a Carovilli, poi durante la notte tornerà il sereno ovunque ma farà più freddo rispetto all’inizio settimana e ci sarà vento di burrasca forte. In arrivo un fronte di aria fredda in transito sull’Italia e foriero di un repentino cambiamento climatico che sarà più visibile sul Molise da domani.

GIOVEDÌ 27 Come da previsioni si conferma la giravolta meteo per oggi: al mattino e al pomeriggio ci sarà bel tempo anche se le temperature saranno piuttosto basse in particolare nelle prime ore della giornata quando si scenderà sotto lo zero termico dappertutto tranne che in basso Molise. In serata ma soprattutto in nottata una pioggia di moderata intensità interesserà il territorio regionale ad eccezione di Isernia e del versante frentano e sulla costa. L’assenza di precipitazioni nevose è garantita dagli effetti dell’alta pressione che solo al centrosud – rispetto al resto del Paese – continuano a respingere il flusso perturbato nord-atlantico di passaggio sull’Italia nelle ultime 48 ore.