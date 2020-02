Una Fiat Panda identica a quella di Victorine Bucci ripescata nella darsena del porto il 23 gennaio scorso per simulare la caduta dagli scogli del molo sud. Stamattina, 8 febbraio, il perito nominato dalla Procura per gli accertamenti tecnici irripetibili Giovanni Russo, con le parti coinvolte dall’inchiesta e i carabinieri della Compagnia di Larino, è tornato sulla zona dalla quale si ipotizza che l’auto dei misteri possa essere caduta in mare.

Prosegue la perizia che dovrà chiarire come ha fatto l’auto a scivolare in acqua sulla base degli esami cinematici e dei danni meccanici riportati dal veicolo, che si trova sotto sequestro nell’officina Cenci di via Corsica.

Al vaglio del tecnico, che sta eseguendo con grande scrupolosità gli accertamenti (questo di oggi è il quarto sopralluogo dell’ingegner Russo) il confronto tra le altezze e le distanze della scogliera e la Fiat Panda rossa di Vicky, trovata sul fondale del mare con il suo corpo senza vita e macerato all’interno, la terza marcia inserita, i finestrini anteriori entrambi aperti.

Da chiarire anche come come mai durante i primi giorni delle ricerche subacquee e svolte con l’ausilio della barca dotata di scanner gps che ha perlustrato il porto la macchina non sia stata individuata, per essere trovata poi solo un mese dopo dai subacquei dei carabinieri.

Al vaglio anche la scoperta di due pietre incastonate sugli scogli, fatta da Primonumero.it (qui l’articolo), che sembrano macchiate di vernice rossa, e il ritrovamento del fanale di una Fiat Panda dello stesso anno di immatricolazione di quella di Victorine il 19 dicembre sempre nelle acque del porticciolo.

Sul molo sono presenti anche i legali che rappresentano le parti: l’avvocato Eugenio Marinelli che tutela gli interessi della famiglia di Vicky come parte offesa e Ruggiero Romanazzi, il difensore del compagno di Vicky Bucci indagato per istigazione al suicidio.

