Gesuè: “Emozioni mai provate, la C ci aspetta…”. Campobasso ha il suo ‘capopopolo’

Quante emozioni racchiuse nel giro di un paio di ore. Speranza, attesa, trepidazione, paura, reazione, orgoglio, commozione, illusione, nuova caduta, gelo. Le lunghe code ai botteghini di Selvapiana, il nervosismo per una partita che avrebbe dovuto e potuto dare una svolta decisiva al campionato, le esultanze pazze ai gol e le imprecazioni per l’ennesima rimonta subita. Tutto poteva finire in un bicchiere di fiele, di un amaro che più amaro non c’è. Comprese le parole di Mirko Cudini, pronto sì a guardare già al Matelica ma anche, giustamente, molto sconfortato.

E poi, all’improvviso, in sala stampa fa capolino il patron rossoblù, Mario Gesuè, in cappotto blu e camicia bianca. Espressione commossa più che delusa, emozionata più che demoralizzata. “Se permettete vorrei dire due parole – esordisce subito dopo aver ascoltato le parole del suo allenatore –. Per me è la prima volta nella nostra sala stampa” stempera subito gli animi.

“Oggi ho capito il motivo per cui sono qui, l’ho visto con i miei occhi. Non c’ero contro il Cesena perché nasceva mia figlia in quelle ore, ma domenica è stato diverso: ho visto una città che aveva voglia, quanta ne abbiamo noi, di andare a raggiungere la serie C”. Boom. L’applauso dei cronisti presenti è spontaneo.

“Sono contento – prosegue il presidente – perché è valsa la pena fare i sacrifici che abbiamo fatto finora”. Per poi fare un passaggio sulle oggettive difficoltà incontrate dal suo avvento: “È stato difficile uscire da una situazione complicata questa estate e ricostruire la società. I debiti non sono finiti, ne stiamo ancora pagando di vecchi. L’ultimo è arrivato venerdì, non ne conoscevamo l’esistenza, non ce ne aveva parlato né la vecchia proprietà né l’ultimo amministratore. Ma noi non molliamo perché sappiamo che ci sono questi stupendi tifosi che iniziano a credere in noi”.

Ma l’ottimismo e l’entusiasmo vincono 10-0 su scoramento e disimpegno: “Continueremo a metterci voglia, sacrifici, soldi, impegno, tutto quello che abbiamo fatto era finalizzato a riaccendere e rivedere una città interessata al calcio” continua. E quella categoria superiore che sembra ancora lontana ma nei desideri di tutti: “È un peccato aver pareggiato perché la festa si stava realizzando al cento percento. Ma dico anche che se siamo questi può saltare una partita, ne possono saltare due, forse non sarà veloce il raggiungimento della C, magari dovremo passare attraverso un ripescaggio, una sofferenza, ma se siamo questi sarà difficile tenerci in questa categoria”.

Gesuè fa anche una promessa: “Nell’ultima giornata tornerò qui su questa sedia a parlare e vi dirò in base a quello che dirà la classifica cosa avremo intenzione di fare, se andremo, magari, direttamente in serie C o se dovremo lottare a tavolino per averla”. Il cronista lo interrompe un attimo per precisare: “Se sarà, dovrà farlo ad Agnone perché si giocherà in trasferta col Vastogirardi, presidente…”. Una risata distensiva si palesa sul volto del patron lombardo: “Magari la facciamo anche qui…”.

E infine l’appello al tifo di non disperdere il patrimonio di orgoglio e appartenenza ai colori dimostrato domenica: “Veniamo da 14 risultati utili consecutivi di cui dieci vittorie, non è facile. Va fatto un plauso alla squadra, al mister, ai direttori. Adesso abbiamo ancora davanti 12 partite, non sono poche, dobbiamo crederci tutti. Contro il Pineto è accaduto qualcosa di diverso rispetto alle altre volte. Vorrei continuare a vedere questo entusiasmo. Vedere quella curva piena mi ha dato delle emozioni che non avevo mai provato da presidente, ho capito veramente il motivo per cui siamo qui. C’è uno scopo, vogliamo riaccendere la città”.