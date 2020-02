Fratelli d’Italia scende in piazza: raccolta firme per 4 proposte di legge

Fratelli d’Italia scende in piazza nella giornata di domani, sabato 22 febbraio. Doppio appuntamento: a Campobasso in Piazza Vittorio Emanuele dalle ore 16 alle ore 20 e a Termoli in Piazza Monumento dalle ore 16 alle ore 20.

“Il partito raccoglierà le firme a sostegno di quattro proposte di legge di iniziativa popolare lanciate da Giorgia Meloni: l’abrogazione del 2° comma dell’articolo 59 della Costituzione per sopprimere la nomina dei senatori a vita nominati dal Presidente della Repubblica, le modifiche degli articoli 83, 84, 85 e 86 della Costituzione per consentire l’elezione diretta del Presidente della Repubblica da parte dei cittadini e dell’articolo 53 della Costituzione per inserire il limite massimo della pressione fiscale complessiva, ovvero con la previsione che la pressione fiscale non debba superare il 40% del prodotto interno lordo nazionale. Inoltre, la raccolta firme anche per la modifica degli articoli 11 e 117 della Costituzione sull’introduzione del principio di sovranità italiana rispetto all’ordinamento dell’Unione Europea”.