È una virologa molisana ad aver isolato, insieme con un’altra dottoressa, il virus del cosiddetto nuovo Coronavirus in Italia. Si chiama Francesca Colavita, ha 30 anni ed è una ricercatrice precaria all’ospedale Spallanzani di Roma. Lavorando a stretto contatto con la dottoressa Concetta Castilletti, siciliana, venerdì scorso ha effettuato l’importante ricerca che rappresenta un enorme passo avanti nel combattere il virus nato in Cina e che si sta diffondendo anche in altre parti del mondo scatenando una psicosi perlopiù ingiustificata.

In questo modo l’Italia è il primo Paese in Europa a isolare il codice genetico del nuovo Coronavirus, mentre era già stato isolato in Cina 10 giorni fa.

La notizia dell’importante lavoro svolto allo Spallanzani è stata annunciata questa mattina dal ministro della Salute Roberto Speranza. Aver isolato il codice genetico del Coronavirus offre adesso nuove opportunità di poterlo studiare e verificare come si può bloccare la diffusione.

Il ministro ha aggiunto che la scoperta verrà messa a disposizione della comunità internazionale e sarà quindi più facile trattare il virus.

La dottoressa Concetta Castilletti è la responsabile dell’Unità virus emergenti dell’ Istituto Spallanzani della capitale italiana. E’ lei a capo della ricerca cui ha contribuito in maniera determinante la Molisana Francesca Colavita, 30enne di Campobasso. Infatti la scienziata molisana (a sinistra nella foto) vanta già una notevole esperienza perché insieme alla dottoressa Castilletti è stata per un periodo in Africa a combattere il virus dell’Ebola.

Intanto non si fermano i contagi da nuovo Coronavirus che avrebbero raggiunto in tutto il mondo la cifra di 14 mila, mentre i morti secondo gli ultimi aggiornamenti sarebbero invece 305.