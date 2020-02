Finisce con l’auto contro un muro di recinzione, donna trasportata in ospedale

Intorno alle 10 di questa mattina, lungo la Statale 17 in territorio di Vinchiaturo, i Vigili del Fuoco del comando di Campobasso sono dovuti intervenire per mettere in sicurezza una signora che poco prima era andata a sbattere contro una recinzione. La squadra dei vigili proveniente dal capoluogo ha lavorato per qualche minuto sulla vettura alimentata a Gpl (impianto a gas).

La donna è stata invece trasportata all’ospedale Cardarelli da un’ambulanza del 118 giunta sul posto. Da verificare le cause dell’incidente, considerando che l’automobile è finita contro il muro di cinta di una attività commerciale che come detto si trova a Vinchiaturo.