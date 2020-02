Fidapa, presentazione del nuovo numero della storica rivista Meteora

È pronta per essere presentata alla cittadinanza la rivista annuale Meteora, edita dalla Fidapa termolese. Lunedì 3 febbraio alle ore 17, a Termoli nella Sala Adriatico dell’Università degli Studi del Molise (in via Duca degli Abruzzi), verrà presentata METEORA, la Rivista annuale di attualità e cultura edita, fin dal 1986, dalla Sezione di Termoli Fidapa BPW Italy.

Un’occasione importante per la città tutta cui parteciperanno la Presidente Nazionale Fidapa M. Concetta Oliveri, la Presidente del Distretto Sud-Est Anna Musacchio e la Presidente della Sezione di Termoli Angela Rusciano Occhionero (in foto), e per l’occasione interverrà anche il Sindaco di Termoli Francesco Roberti.

Relatori del convegno saranno Fernanda Pugliese, Socia della Sezione di Termoli e Direttore Responsabile di METEORA, e Rossano Pazzagli, docente di Storia del Territorio e dell’Ambiente all’Università degli Studi del Molise.

Come sempre METEORA sarà offerta in omaggio al pubblico presente in sala.