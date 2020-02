È esploso in questo fine settimana il Carnevale termolese 2020. Ieri la caccia al tesoro per i bambini con in maghi nel Borgo Antico e oggi la prima delle due sfilate dei carri previste.

Quattro i carri allegorici che si sono ‘svelati’ al pubblico oggi, 16 febbraio, e che sfileranno ancora domenica 23 febbraio. Non poteva mancare l’omaggio alla ‘gente di mare’: uno dei carri è difatti chiamato proprio così ed è stato realizzato da Fly Zone e Francesco Del Ciotto che hanno voluto proporre un tema attinente alla città, per ricordare chi da sempre vive e lavora in mare.

Foto 2 di 2



Ma la festa in centro è partita già stamane con un palco allestito in Piazza Vittorio Veneto e l’intrattenimento di maghi e clown che hanno scaldato l’atmosfera divertendo grandi e piccini.

di 13 Galleria fotografica Carnevale a Termoli









Gli altri tre carri sono stati quello dei Cavalieri di Termoli, ispirato al “Mago Kekko e al Mago Peppe”, idoli dei bambini; “La Bella e la Bestia” di Emozioni Latine e infine “Bolliwood” realizzato da New Free Dance e Dance with me.

Tantissimi i figuranti e le famiglie accorse per godersi lo spettacolo fatto di musica, danze, maschere e coriandoli cui hanno dato un contributo fondamentale le scuole di ballo termolesi e tante altre realtà associazionistiche. Una giornata climaticamente perfetta e il clima goliardico che si addice al Carnevale hanno reso la domenica termolese un tripudio di felicità collettiva. Non solo dei bambini.