Escalation di furti nei supermercati: incastrato il ladro seriale

Riusciva a rubare all’interno dei supermercati staccando le etichette dai prodotti portando via la refurtiva senza correre alcun rischio. Il ladro è stato incastrato dai Carabinieri di Campobasso che avevano avviato gli accertamenti dopo la denuncia del responsabile di un punto vendita: aveva trovato alcune etichette anti taccheggio sparpagliate in diversi punti del negozio. Inoltre, aveva notato che una parte della merce era sparita dagli scaffali.

Non era la prima segnalazione. I direttori di altri esercizi commerciali si erano recati in precedenza nella caserma di via Mazzini per denunciare episodi simili.

Da qui l’inizio dell’attività investigativa dei militari che hanno acquisito i filmati di videosorveglianza riuscendo a isolare i singoli momenti in cui il malvivente, in più occasioni, aveva trafugato la merce staccando l’antitaccheggio per poi dirigersi con indifferenza verso l’uscita.

Le immagini esaminate, dunque, hanno fornito agli investigatori i dettagli utili al riconoscimento dell’autore dei furti, il quale è stato formalmente identificato e denunciato.

“Questo episodio – riferiscono dall’Arma – conferma una delle più antiche e diffuse condotte delittuose, oggi meglio contrastata grazie agli strumenti di sorveglianza all’avanguardia, che forniscono un utile supporto al costante lavoro svolto dalle Forze di Polizia nella lotta all’illegalità, conducendo all’inequivocabile individuazione dei responsabili”.

I militari inoltre hanno sottolineato l’importanza della “capillare conoscenza del territorio e dei suoi abitanti da parte degli operatori delle forze di polizia” che ” costituisce uno degli elementi chiave nel perseguimento dei reati”.