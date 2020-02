Enrica compie 18 anni

“Da quando sei venuta al mondo abbiamo capito che i miracoli esistono:ne sei la prova..

Ti ho donato la ” vita” ma tu hai reso speciale la ” mia”…

Non smettere mai di credere in te stessa e nei tuoi sogni, punta sempre in alto..sei una ragazza “speciale”

Guidata semore con amore dalla tua mamma.. Ma anche dal tuo ” papa” che ti guida sempre dal cielo.

Gli auguri piu grandi da tuo fratello Giuseppe che in qualche modo sostituisce l amore del tuo” papa” sostenendoti sempre nel bene e nel male.

Auguri speciali da Nonno Peppe unico rimasto a guidarti e dagli altri nonni dal cielo.

Da tutti i tuoi amici in particolare le due Giusy e le due Alessie.

In fine tua zia paola indispensabile nella tua vita da sempre e auguri sentiti da tuo cugino Andrea e Marianna.

Buon compleanno gioia mia.

Ti vogliamo un mondo di bene.

La tua Mamma❤