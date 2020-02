Nucleo di valutazione, nominati funzionario ex Arpa e ingegnere barese

Si chiamano Debora Giancola e Benedetto Palella. Sono i due componenti esterni scelti dal sindaco di Campobasso Roberto Gravina che ha designato il nuovo Nucleo indipendente di valutazione scegliendo tra 67 candidati.

L’avviso risale allo scorso novembre quando il primo cittadino decise di limitare a due i componenti esterni dell’organo tecnico, di cui fa parte anche il segretario generale del Municipio di Campobasso come componente interno, Vincenzo Benassai.

La designazione risale allo scorso 31 gennaio, quando il sindaco ha firmato il decreto pubblicato sul sito del Comune di Campobasso.

Giancola e Palella, che si sono insediati lo scorso 1 febbraio, resteranno in carica per il biennio 2020-2022 guadagnando uno stipendio annuo di 12mila euro onnicomprensivo all’interno dell’organo tecnico che si occupa di misurare e valutare i risultati della macchina organizzativa di Palazzo San Giorgio e supportare la giunta comunale in determinate decisioni.

Ecco chi sono i due esperti scelti da Gravina: Debora Giancola è nata a Campobasso 48 anni fa. E’ stata funzionario amministrativo all’Arpa, Molise, referente per l’attuazione del ciclo di gestione della performance e per l’attuazione del piano di prevenzione della corruzione. In precedenza ha svolto la sua attività presso l’ufficio comunicazione, informazione, educazione ambientale e ha seguito l’attuazione delle politiche di certificazione ambientale nel settore produttivo, turistico e della pubblica amministrazione. Laureata in Economia Aziendale all’università del Molise in 110 e lode, ha ottenuto un diploma di specializzazione in gestione dell’ambiente.

Arriva invece da Bari l’ingegnere Palella, classe 1975, funzionario nella Regione Puglia dove ha operato nel dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio.