Torna a riunirsi dopo due mesi il consiglio comunale a Termoli. Il presidente Michele Marone ha convocato la seduta per giovedì 27 febbraio alle 17,30, mentre l’eventuale seconda convocazione è in programma per venerdì 28 febbraio alle 18,30.

Di rilievo i punti all’ordine del giorno. Si discuterà della proposta di delibera relativa all’atto di indirizzo programmatico sul raddoppio ferroviario tratta Termoli-Lesina, secondo quanto già discusso il 10 dicembre scorso.

Si passerà poi alla variante parziale al Piano regolatore generale dovuta all’ampliamento e alla gestione del cimitero comunale con le controdeduzioni alle osservazioni presentate.

In seguito sono previste le discussioni sulle modifiche al regolamento dei servizi cimiteriali, i provvedimenti sul nuovo mercato rionale di via Montecarlo e infine una mozione sul senso unico in via Mascilongo che chiederà la revoca dell’ordinanza sindacale.