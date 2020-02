Il cosiddetto ‘Accordo territoriale per la città di Campobasso’ sarà modificato: è quanto deciso nell’ultima riunione dello scorso 7 febbraio, quando qualcuno era assente e si è perciò convenuto di convocare tutte le parti interessate per raggiungere un’intesa sul testo.

L’Accordo Territoriale, per chi non lo sapesse, è stato firmato lo scorso 19 aprile e sostituirà quello sottoscritto nel 1999, ossia 20 anni fa. In calce al testo le firme dei rappresentanti di Confedilizia Molise, Confappi Molise, Federproprietà, Uppi (Unione Piccoli Proprietari immobili circoscrizione provinciale di Campobasso), oltre a quelli delle organizzazioni sindacali Uniat Aps Molise, USB Molise, Assocasa Ugl, Sicet Cisl e Sunia Molise.

L’accordo disciplina i contratti di locazione degli immobili, oltre a stabilire in base alle varie zone urbane le fasce del canone di locazione, in pratica i valori minimi e i valori massimi che vengono modulati in base ad una serie di parametri, compresa l’area in cui sorge l’edificio interessato dal contratto di affitto.

Quindi Campobasso è stata divisa in sei aree: centro storico, centro, semi centro, semi periferia, periferia e area extraurbana.

L’intesa firmata lo scorso aprile dovrà essere integrata e modificata su richiesta dei sette firmatari. Dunque, l’amministrazione comunale ha invitato le organizzazioni interessate alla sottoscrizione del nuovo Accordo Territoriale per la Città di Campobasso a far pervenire entro il 29 febbraio la richiesta di partecipazione agli incontri che verranno poi programmati.

“Le richieste, con allegati statuto e atto costitutivo, devono essere inviate all’indirizzo pec: comune.campobasso.protocollo@pec.it”, riferiscono dal Municipio.

È possibile richiedere ogni ulteriore informazione necessaria, telefonando al seguente recapito: 0874 405552.