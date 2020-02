Ancora un pedone investito, mentre attraversava sulle strisce, a Termoli. È successo stamattina intorno alle 8 in via Martiri della Resistenza, in prossimità del centro commerciale Lo Scrigno. Ed è successo proprio sulle strisce pedonali, peraltro indicate da un apposito semaforo lampeggiante che ‘allerta’ gli automobilisti e che erano stati installati qualche mese fa proprio perché su quella strada (poco illuminata la sera) si erano registrati altri investimenti, anche mortali.

Oggi 17 febbraio ad avere la peggio – in un’ora in cui il traffico è molto intenso – una signora, che è stata sbalzata a terra sulla strada (nei pressi dell’incrocio con via Olanda) da una Lancia Ypsilon che si è fermata subito dopo aver urtato la donna. A soccorrerla i volontari del 118. Ad intervenire, e a prendere i rilievi del caso, la Polizia Municipale.

Le condizioni della donna, portata al Pronto Soccorso del nosocomio termolese, non sembrano destare particolari preoccupazioni.