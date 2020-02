Domenica a due facce: vince l’Air basket, altro ko per l’Airino

Una vittoria e una sconfitta per le due termolesi impegnate nel girone Abruzzo/Molise della serie C Silver di pallacanestro. L’ottava giornata del girone di ritorno sorride all’Air basket di coach Corbo che si impone in trasferta per 53-65 sul campo della Torre Spes.

A Torre de’ Passeri sontuoso secondo quarto di Marinaro e compagni che dopo un inizio in salita assestano un parziale decisivo prima dell’intervallo lungo e mantengono il vantaggio nella ripresa andando a vincere contro una rivale per le posizioni di rincalzo nella griglia playoff. Con questo successo l’Air sale infatti a quota 20 punti.

Questo il tabellino dell’incontro:

Torre Spes – Air Basket Termoli 53-65

Torre Spes: Di Flavio 11, Leonzio 17, Febo 9, Comignani 3, Villalba 12, Bertona 1, Di Rocco 0, Stjepanovic 0, Cicchini ne, Trubiani ne, Raulli ne.

All: Patricelli

Air Basket Termoli: Marinaro 4 Pasquale ne Noel 3 Talia ne Ventrone 17 Porfidia 11 Gueye 14 Suriano 13 Severo ne Rocco 1 Maida 2 Cappella ne

Parziali: 27-20, 8-24, 13-10, 5-11

Sconfitta netta, come nelle previsioni, per l’Airino che cede per 39-87 al PalaSabetta contro la Teramo a Spicchi, seconda forza del torneo. Sempre a secco di punti i ragazzi di coach Coppola che chiudono la classifica.

Qui i tabellino del match:

Airino Termoli – Teramo a Spicchi 39-87

Airino Termoli: Lentinio 11, Pellicciotti ne, Grasso L ne, Inno 4, Raffaele , Tozzi 2, Grasso St, Madera 8, Morelli 5, Landolfi 9. All Coppola Ass. Perugini

Tasp Teramo: Scarnecchia 2, Pira 4, Wu (c) 4, Massotti, Ragonici 4, Piccinini 11, Petrucci 21, Sacripante, Lanzillotto 4, Roscioli 7, Ferraro 1, Pekic 29. All. Simone Stirpe, ass. all. Nastasia Di Carlo.

Arbitri: Santarelli L. Felicione C