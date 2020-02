Dissequestrata la salma, oggi i funerali di Vicky. Il grazie della famiglia

Oggi pomeriggio a Larino saranno celebrati i funerali di Victorine Bucci. La salma è stata dissequestrata ed è potuta tornare alla famiglia, alla mamma Pina soprattutto, che in un manifesto funebre ringrazia tutti quanto hanno preso parte al dolore per la morte della figlia, 42 anni, trovata senza vita all’interno della sua Fiat Panda rossa ripescata nelle acque del porto di Termoli a oltre un mese dalla scomparsa.

Sono terminati a bari, nell’Istitituto di medicina Legale diretto dal professor Francesco Introna, gli esami peritali sul corpo, nel tentativo di chiarire le cause del decesso. Nessuna indiscrezione trapela circa la lunga e accurata autopsia, che si è protratta per circa 20 giorni, svolta dall’equipe medico legale. Se Victorine Bucci sia morta per annegamento o per altre ragioni il professor Introna (che si è occupato di accertamenti irripetibili per casi di rilevanza nazionale, da Stefano Cucchi a Elisa Claps) lo chiarirà alla Procura di Larino, che per il momento ha indagato per istigazione al suicidio il compagno di Vicky, termolese di 56 anni.