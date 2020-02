Danza sportiva, 12 medaglie d’oro per la Peter Pan

Dal 21 al 23 febbraio scorsi al Palapederzini di Calderara di Reno (Bo) si è svolta una delle gare nazionali FIDS (federazione italiana danza sportiva) più prestigiose a livello nazionale e che dà accesso alla formazione del Club azzurro e alla rappresentativa internazionale per le future gare all’estero. Grande successo per la scuola di ballo asd Peter Pan di Termoli capitanata dalla maestra e coreografa Eliana Elia.

Il team di ballo composto dagli atleti Erika Pellicciotti, Kevin Vaccariello, Alex Cianciosi, Nicolas Ficocelli, Alice De Grandis, Silvia Somma, Francesca Sara Aristotile, Melissa Iovane e Melissa Iovane hanno conquistato ben 12 medaglie d’oro, 4 medaglie d’argento e 5 medaglie di bronzo.

Tripletta di ori per Erika Pellicciotti che da anni ormai porta in alto i colori azzurri e ha conquistato ancora una volta il gradino più alto del podio nella disciplina dell’Electric boogie e dell’hip hop e dello streetshow.

Erika si è aggiudicato cosi anche l’accesso alla nazionale italiana e una borsa di studio. Il tecnico della scuola di ballo ha chiuso la gara con grande onore anche per gli ori conquistati di Iovane, Cianciosi e Ficocelli. Una immensa gioia per tutta la squadra della Peter Pan che si prepara ora per il campionato europeo 2020 di giugno che si terrà in Germania.