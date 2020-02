Dame, cavalieri e falconieri: il bacio nel borgo si fa ‘medievale’

È iniziata da poco ma il successo mediatico è stato enorme. Stiamo parlando dell’iniziativa #unbacionelborgotermoli che ora viene rilanciata con una ulteriore novità. I selfie d’amore nei punti contrassegnati dalle apposite segnaletiche potranno infatti avere un quid medievale.

Le associazioni Turismol, Falconeria Usconium ed Ordo Cavalieri Termole infatti hanno pensato di promuovere il nostro borgo anche con uno sguardo al Medioevo, dato che Termoli risulta possedere uno dei borghi medievali più belli e legati storicamente a Federico II di Svevia.

L’iniziativa sarà presentata dalle tre Associazioni in vestiti d’epoca fedeli al XIII secolo all’interno del borgo, dove il pubblico potrà scattarsi un selfie love (dove attualmente sono presenti le 4 segnaletiche d’amore) con dame, cavalieri e arabi. In più, grazie alla collaborazione della Falconeria Usconium di Guglionesi, sarà possibile conoscere da vicino e fotografare le poiane di Harris ed uno splendido esemplare di gufo del Bengala.

L’idea è nata per continuare la promozione del borgo termolese dell’evento in corso e che si concluderà il 15 febbraio. L’evento è naturalmente stato pensato per l’occasione del San Valentino. L’hashtag #unbacionelborgotermoli sta riscuotendo numerosi successi sul web come su alcune radio italiane. Con le nuove collaborazioni il turista potrà fare un viaggio nel tempo tornando al XIII secolo.

Chi vorrà, ricordiamo, potrà partecipare anche una gara fotografica a suon di like e cuoricini su Facebook ed Instagram: la foto più votata (con l’hashtag della manifestazione) riceverà in omaggio un ingrandimento. Su www.turismol.it tutto il regolamento del contest. L’ingresso è gratuito e tutti sono invitati a partecipare.

L’inizio dell’evento ‘medievale’ è domenica 9 febbraio alle ore 10.30 partendo dal Belvedere dei Fotografi, ai piedi del Castello Svevo.