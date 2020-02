Dall’idea al progetto: questa la sfida affrontata dagli alunni delle classi quarte del Liceo Scientifico di Santa Croce di Magliano impegnati dal 18 al 22 febbraio nei laboratori dell’Istituto.

Continua anche per quest’anno il percorso Pcto (ex Alternanza Scuola –Lavoro) già avviato precedentemente con altre classi: sviluppare la tematica del “fare impresa e la sua gestione”, attraverso la presentazione del mondo dell’azienda, delle soft skills, delle funzioni aziendali e del business plan.

Particolare attenzione è stata inoltre posta ai modelli e alla filosofia che sottendono al curriculum vitae; efficace è risultato l’esempio pratico di un colloquio di lavoro. Il docente esterno Fabrizio D’Ippolito dell’Associazione ‘Un paese per giovani’ e il consulente manageriale in veste di tutor esperto Andrea Gabbay hanno fornito ai discenti, in maniera chiara e semplificata, gli strumenti e le tecniche per trasformare un’idea in un progetto imprenditoriale.

Soddisfatti gli alunni che hanno acquisito maggiore consapevolezza di come fare e di cosa è necessario affinché un’idea possa costituire una reale opportunità di lavoro, hanno familiarizzato con le tematiche economiche basilari oggi imprescindibili nella società e nello svolgersi quotidiano della vita di ciascuno.

Un approccio didattico esperienziale, basato sul cooperative learning, peer to peer e problem solving: lavorare in gruppo, gestire il tempo, saper comunicare efficacemente, saper presentare un progetto, gestire le informazioni, essere intraprendenti.

Il progetto, promosso dai professori Salvatore Mascia, Luca Mariano, Assunta Iantomasi e Rachele Porrazzo, componenti della commissione Pcto, ha raccolto il plauso della Dirigente Scolastica Giovanna Fantetti, che ha sottolineato l’importanza di una offerta formativa aperta a nuove e diverse peculiarità nel Liceo Scientifico.