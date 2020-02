Settanta espositori da gran parte del Centro Sud per la prima edizione di ‘Molise in fiera’, manifestazione interregionale organizzata dall’azienda pugliese ‘Noleggiami‘, con la collaborazione del comune di Termoli. L’evento è stato presentato questa mattina venerdì 7 febbraio in sala consiliare ma l’inaugurazione è prevista per mercoledì prossimo 12 febbraio alle ore 17 in piazza del Papa.

Si tratta di una fiera campionaria che riunirà aziende di diversi territori. Non c’è solo il Molise quindi per una manifestazione dedicata a vari settori merceologici, da quello della sposa, all’artigianato, il commercio, la gastronomia, il tempo libero e l’agricoltura.

Oltre agli espositori molisani ci saranno anche partecipanti dall’Abruzzo, dalla Puglia, dalla Campania, dalla Basilicata e persino dalla Sicilia.

“Non deve essere soltanto dedicata al business ma deve saper regalare emozioni”. Così Giuseppe Mottola, assessore comunale al Commercio. È stata la responsabile dell’azienda ‘Noleggiami’, Mariella Tufarelli, a presentare più nel dettaglio l’evento.

“Vogliamo mettere in risalto il Molise ma abbiamo anche altri territori e speriamo che questa sia la prima edizione di un evento con un futuro ancor più roseo. L’agricoltura – ha chiarito Tufarelli – è il settore trainante, ma abbiamo anche diverse altre aree”.

In particolare il settore wedding rappresenterà una vetrina nel mondo dei matrimoni con un occhio particolare alla tradizione. L’area artigianato e commercio vedrà aziende di arredamento e serramenti, sistemi di riposo, oggettistica per la casa, prodotti per la persona, abbigliamento, telefonia, servizi di consulenza e formazione per le imprese e per i privati.

Nell’area tempo libero, giardinaggio e agricoltura ci sarà una esposizione di attrezzature agricole, per il giardinaggio e per il tempo libero a favore dei tanti appassionati operatori del settore.

L’area enogastronomica invece vedrà la presenza di diversi sapori e odori dai territori che rappresenteranno ‘Molise in fiera’. Ci sarà quindi un’ampia scelta per degustare e assaggiare prodotti tipici di molte aree del Centro Sud Italia. ‘Molise in fiera’ resterà aperta dopo l’inaugurazione di mercoledì 12 febbraio tutti i giorni dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 21 con ingresso libero fino a domenica 16 febbraio.