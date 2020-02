Cudini vuole tornare a vincere: “Contro il Porto Sant’Elpidio la prima di 11 finali”

A guardarla dall’esterno, col ‘freddo’ dei numeri’, si può dire tranquillamente: il Campobasso ha rallentato, nelle ultime due partite ha preso solo due punti. È vero, non c’è dubbio. Solo che bisogna ben osservare la storia del campionato. E cioè che i due ultimi pari arrivano al termine di una serie lunghissima di risultati utili, saliti a 15, e che i match sono diversi tra loro.

Contro il Pineto, inutile girarci intorno, la vittoria è stata buttata via. Sul 3-1 si sarebbe dovuto gestire in tutt’altro modo, lo si è detto più volte. A Matelica il punto è stato accolto in modo diverso, consapevoli di non aver creato chissà cosa per portare a casa i tre punti ma allo stesso tempo di essere all’altezza, e oltre, di tutte le prime della classe.

Ora arriva il Porto Sant’Elpidio, formazione di centro classifica che fa tanti gol e ne subisce pure. Sbarazzina al punto giusto, va affrontata al massimo della concentrazione. Mirko Cudini lo sa bene, pur ammettendo che dopo un mini-ciclo tosto (Notaresco, Tolentino, Vastese, Pineto e Matelica, che hanno fruttato 11 punti, ndr) ne giunge uno più soft: “Dopo queste partite difficili possiamo avere la possibilità di avere un percorso un po’ più tranquillo da affrontare. Le partite sono tutte difficili ma a livello mentale ci arriviamo con uno slancio diverso”.

Lo spirito del tecnico, tra l’altro originario proprio di Sant’Elpidio a Mare, resta combattivo al punto giusto: “Eravamo andati a Matelica sicuramente per fare bottino pieno, potevamo osare qualcosa in più, avevamo preso campo e seconde palle, ma ci teniamo stretto questo punto guadagnato. Il campionato è lungo e può succedere di tutto ogni domenica. La testimonianza è che il Notaresco ha perso a Pineto. Dobbiamo essere bravi noi dietro ad approfittarne. Siamo stati anche accorti, bravi a non subire molto pur non creando moltissimo sotto porta in zona offensiva. Per noi ogni partita è una finale, ne abbiamo 11 da qui alla fine del campionato”.

Il credo tecnico-tattico da non snaturare mai: “Noi giochiamo sempre per cercare di imporre la nostra filosofia di gioco e non modificare la nostra idea che prevede palleggio, costruzione dal basso e diverse palle gol da creare”. FdS