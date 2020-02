Sono negativi i risultati del tampone effettuato questa mattina 29 febbraio a una donna del Basso Molise che è ricoverata in queste ore all’ospedale Cardarelli di Campobasso per un possibile contagio da Coronavirus.

Il sospetto era dovuto più che altro al fatto che la donna avrebbe avuto contatti con persone della cosiddetta zona rossa, cioè quella che da oltre una settimana è tenuta in stretto isolamento. Contatti che chiaramente sarebbero precedenti allo scoppio dell’epidemia di Covid-19 dieci giorni fa.

Ma il tampone sulla donna incinta è risultato negativo. In assenza di altre patologie dovrebbe essere dimessa a breve.. Si tratta del settimo tampone eseguito al Cardarelli di Campobasso. Anche i precedenti sei sono tutti risultati negativi. Nelle prossime ore verrà eseguito lo stesso test su un’altra donna, anche lei con sospetti sintomi ma per ora alcuna certezza che si tratti di Covid-19.

Intanto la Regione Molise ha istituito un tavolo permanente per il monitoraggio della situazione emergenziale e di contagio del Coronavirus.

Lo ha stabilito ieri, 28 febbraio, il presidente del Consiglio regionale Salvatore Micone dopo aver convocato la riunione della conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari, sulla base della richiesta dal consigliere Vittorino Facciolla e ascoltando le posizioni dei diversi capigruppo.

Nel corso della conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari si è discusso di “come consentire all’Assise regionale e ai suoi componenti, di seguire con puntualità e tempestività l’evolversi delle attività di gestione dell’emergenza Coronavirus”.

Si è quindi stabilito di creare il Tavolo permanente al quale prenderanno parte oltre al Presidente della Giunta (o un suo delegato) tutti i Consiglieri regionali.

Il Tavolo, che vedrà la sua prima seduta martedì 3 marzo, si riunirà con cadenza settimanale, prima di ogni seduta del Consiglio regionale, e ascolterà di volta in volta i massimi rappresentanti dell’Asrem e della Protezione civile regionale sulle iniziative per contrastare il rischio contagio e per la gestione dell’emergenza.

I Consiglieri regionali che vi parteciperanno potranno portare al Tavolo, e ai referenti tecnici competenti, quanto raccolto dal territorio e dagli operatori economico-sociali che vi operano.

“Sono soddisfatto per l’istituzione del Tavolo permanente per il monitoraggio della situazione legata al Coronavirus – ha affermato il consigliere regionale Vittorino Facciolla -. In questo modo abbiamo dato un metodo alla nostra regione per garantire monitoraggio e controllo costante della situazione e poter rassicurare i molisani e tenerli costantemente informati. Sono certo che tanto si sta già facendo ma quello che ho inteso sottolineare nel corso delle due precedenti sedute di consiglio regionale è che il Molise era carente di un metodo o una struttura che monitorasse costantemente tutte le azioni in campo e soprattutto la carenza nella massima istituzione pubblica, la Regione, di un punto di snodo e raccordo per i sanitari, per gli amministratori e per i cittadini che hanno diritto ad essere informati”.

