Ci sono centinaia di persone – tra studenti e professori – che stanno tornando in Molise dopo la chiusura di università e scuole nelle regioni del Nord a rischio contagio. Uno di questi è lo studente 29enne che ieri – 25 febbraio – è stato trasportato d’urgenza al Cardarelli di Campobasso dopo essere stato ‘prelevato’ con l’ambulanza alla stazione di Termoli mentre viaggiava sul treno Milano-Taranto e aveva la febbre alta, oltre i 39°.

“Attualmente 55 persone sono in sorveglianza”, oltre ai 192 poliziotti che da Piacenza il ministro dell’Interno Lamorgese ha deciso di inviare nella nostra regione e che “si trovano in quarantena fiduciaria“. A dirlo è il governatore Donato Toma che questa mattina – 26 febbraio – ha convocato i giornalisti molisani per fare il punto sul coronavirus dopo il vertice con il premier Giuseppe Conte. Assieme a lui il commissario dell’Asrem Virginia Scafarto e il direttore del Quarto Dipartimento della Regione Molise, l’architetto Manuel Brasiello.

La prima buona notizia: “Non ci sono casi di contagio”, scandisce il presidente nelle stesse ore in cui in Italia sale a 12 il numero delle vittime causate dal Covid-19. Il dato dei contagiati accertati in Italia è di 374 persone. La Lombardia registra 258 casi, Veneto 71 casi, Piemonte 3, Lazio 3, Liguria 3, Marche 1 e Bolzano 1.

Poi la seconda buona notizia: “Il Molise è in una situazione di prevenzione e sorveglianza, non siamo nemmeno in fase di allerta. Ecco perchè ho deciso di non chiudere le scuole nè di sospendere le manifestazioni sportive. Bisogna però evitare gli assembramenti”. Ad ogni modo, “la situazione è sotto controllo, evitiamo gli allarmismi“, sottolinea il capo della Giunta regionale che firmerà una nuova ordinanza per recepire quanto stabilito nel decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il sistema sanitario finora sta reggendo: domenica 23 febbraio probabilmente è stata la giornata più difficile. Al centralino del 118 sono arrivate mille telefonate, “i nostri operatori erano al collasso”, sottolinea il commissario Asrem. Per questo “abbiamo deciso di attivare i due numeri di emergenza dedicati alle segnalazioni dei cittadini rientrati dalle aree a rischio”.

Sono i numeri 0874/313000 – 0874/409000 (attivi dalle ore 8 alle ore 24) che si aggiungono al 1500 attivato dal Ministero della Salute.

La Regione aveva bisogno di “censire gli studenti e i professori che rientravano dalle aree a rischio”.

Cosa succede dopo la segnalazione? “Stiamo registrando i numeri di telefoni di tutti e i cittadini che possono presentare fattori di rischio – come la presenza all’interno dell’area del cordone sanitario – sono in sorveglianza attiva giornaliera”, spiega ancora la Scafarto.

La conferenza stampa consente pure di fare chiarezza sull’utilizzo dei tamponi anche perchè il Consiglio superiore di sanità ha deciso di eseguire da oggi verranno eseguiti per il coronavirus “solo sui soggetti sintomatici”.

“Noi effettuiamo solo i tamponi diagnostici – esplicita il commissario dell’Azienda sanitaria regionale – per i pazienti che presentano fattori di rischio e un’anamnesi positiva oppure se sono stati nelle aree in cui si sono registrati dei casi o se ci sono patologie in atto”. Finora ne sono stati fatti otto per i casi sospetti. E finora tutti negativi.

“E’ inutile effettuare il tampone in assenza di sintomi”, anche perché “siamo in un periodo di coda influenzale”. E dunque si può confondere i sintomi influenzali con quelli del coronavirus che sono una vasta famiglia di virus noti per causare malattie che vanno dal comune raffreddore a malattie più gravi.

Seguono aggiornamenti