Chiamava al telefono con l’anonimo una sua coetanea per minacciarla. Le indagini dei Carabinieri, però, sono risaliti all’autrice delle chiamate intimidatorie. Per D.N.M., 45enne, è scattata una denuncia in stato di libertà.

Ad occuparsene sono stati i Carabinieri della Stazione di Campobasso che hanno identificato la donna che chiamava ripetutamente con numerazione nascosta sul telefono una sua coetanea, offendendola con epiteti irripetibili e minacciandola finanche di morte. Minacce e intimidazioni che peraltro avevano alla base futili motivi.

La vittima, in preda ad un forte stato di ansia e timore per la propria incolumità, si era rivolta ai militari della Stazione di Campobasso che in poco tempo sono risaliti alla donna che è stata dunque segnalata alla locale Procura della Repubblica.