Concorso per due vigili a Guglionesi, oltre 140 ammessi

Più di 150 hanno fatto domanda per partecipare al concorso pubblico per esami per due posti di istruttore di Polizia Locale nel Comune di Guglionesi. I termini per la presentazione della candidatura si sono chiusi il 25 gennaio e, con determina del 30 gennaio, sono stati ammessi (più gli ammessi con riserva e quegli esclusi) coloro che hanno risposto correttamente al bando.

La determina è consultabile sul sito istituzionale del Comune. Nell’allegato A i candidati ammessi, nell’allegato B gli esclusi e nell’allegato C l’elenco delle candidature pervenute fuori i termini indicati nel bando.

L’istruttoria è dunque chiusa e, visto il numero di domande, probabile che si procederà all’espletamento di una prova preselettiva, prima degli esami veri e propri. Sono infatti oltre 140 i candidati ammessi, mentre 6 sono stati esclusi e 5 hanno presentato domanda fuori tempo massimo.

Ma sarà una determinazione apposita a stabilirlo, e nel frattempo si procederà alla nomina della commissione esaminatrice.

Ricordiamo che la figura dell’istruttore di Polizia Locale – ossia del Vigile Urbano – manca da tempo immemore a Guglionesi ed è per questo che si è provveduto con il bando di concorso. Che ora in tanti sperano di vincere.