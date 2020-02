‘Come riconoscere la tua vocazione?’, incontro al centro diocesano

La Quaresima, appena iniziata, rappresenta un tempo prezioso per rinnovare la propria sequela a Cristo. Per “accompagnare i giovani” in questo cammino di fede e ricerca vocazionale riprendono gli incontri del centro vocazioni, presso la chiesetta di Sant’Anna in piazza Duomo a Termoli.

Il primo ci sarà sabato 29 febbraio 2020 alle ore 19. Il tema sarà “Come riconoscere la tua vocazione?”.

L’iniziativa, aperta a tutti, è coordinata da don Sergio Carafa, responsabile centro diocesano vocazioni “La Sorgente”.