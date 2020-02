Campobasso

Centro storico set per la pubblicità de La Molisana. Curiosità e orgoglio tra i residenti

Grande interesse tra gli abitanti della zona per lo spot del pastificio campobassano girato tra via Ziccardi, via Cannavina, piazza Prefettura e tutti gli angoli più suggestivi della città. Andrà in onda in tutto il mondo. Giovanni Palazzo, titolare di ‘Eredi Palazzo’, ha ospitato le riprese nel forno di famiglia: “Hanno scelto noi perché era la location ideale e più caratteristica per questa pubblicità, per noi una grande soddisfazione”.