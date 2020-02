Centri per l’Impiego, ecco i nuovi recapiti telefonici delle tre sedi

Cambiano i numeri telefonici per contattare le tre sedi presenti in regione del Centro per l’impiego, Campobasso, Isernia e Termoli. A comunicarlo il direttore dell’Agenzia regionale Molise lavoro, Michele Colavita. Per Campobasso questo sarà il numero da digitare: 0874/1958403; Isernia: 0865/252520; Termoli 0875/478001.

I Centri per l’impiego, come noto, svolgono un importante servizio per l’occupazione, con tutti i problemi di ricerca del lavoro che esistono soprattutto al Sud. E la nostra regione non fa eccezione. Bene tenere a mente, comunque, i cambi dei recapiti telefonici delle tre sedi.