E’ un venerdì ‘nero’ per i campobassani che da questa mattina – 21 febbraio – stanno riscontrando numerosi disagi a telefonare o a collegarsi ad Internet. In tilt tutte le principali compagnie di telefonia a causa di quello che inizialmente sembrava un problema generalizzato riscontrato anche in altre regioni italiane e segnalato dai clienti Tim, Vodafone, 3 Italia e Wind.

In realtà, la linea è in tilt perchè è stato tranciato un cavo durante alcuni lavori effettuati tra via XXIV Maggio e via Piave dagli operai. A comunicarlo lo stesso ufficio stampa della società di telefonia in una nota inviata nelle redazioni: “Tim informa di non avere nessuna responsabilità in merito ai disagi verificatisi da ieri sera a Campobasso e provincia. Si è trattato infatti di un danno da terzi, causato in via XXIV maggio – incrocio con via Piave – a dei cavi in fibra ottica di primaria importanza, durante dei lavori stradali per conto dell’operatore elettrico”.

Per i dipendenti di uffici pubblici e privati, negozi ed enti pubblici è stata una mattina da dimenticare: impossibile contattare i clienti, effettuare ordini o svolgere le consuete attività. Problemi sarebbero stati riscontrati anche nel Municipio del capoluogo di regione e a palazzo D’Aimmo, sede del Consiglio regionale.

Nel giro delle prossime ore si dovrebbe gradualmente tornare alla normalità. I tecnici di Tim sono intervenuti e stanno lavorando “senza soluzione di continuità – si legge ancora nella nota – per il progressivo ripristino delle comunicazioni in fonia ed internet; il completamento della riparazione, che deve avvenire in condizioni di massima sicurezza, è previsto entro il pomeriggio di domani sabato 22 febbraio”.

Tim, che si dichiara parte lesa del guasto, ha deciso di avviare le opportune azioni per il risarcimento di tutti i danni subiti.