Quattro carri allegorici e oltre quattrocento figuranti nell’edizione 2020 del Carnevale termolese che sarà caratterizzato da due sfilate in maschera e altre attività collegate nei week end del 15 e 16 febbraio e del 22 e 23 febbraio prossimi.

Ad illustrare la manifestazione in conferenza stampa questa mattina l’assessore alla Cultura Michele Barile.

L’amministrazione comunale ha stanziato 12.500 euro per la doppia sfilata in maschera che come ogni anno interesserà le vie del centro cittadino partendo da piazza Donatori di Sangue. L’arrivo è invece previsto in piazza Vittorio Veneto.

Con Barile erano presenti tutti i rappresentanti delle otto associazioni che sono coinvolte nell’iniziativa.

Si tratta Flyzone, Emozioni Latine, Peter Pan, Dance With Me, New Free Dance, Sorridere Sempre Onlus, I Cavalieri della costa molisana. Con loro anche la Pro Loco, I ragazzi del Carnevale con Francesco Del Ciotto.

Quest’anno però il Carnevale termolese ha anche un valore aggiunto in quanto hanno collaborato alla realizzazione di due carri anche gli studenti del liceo artistico Benito Jacovitti rappresentati in conferenza stampa dai professori Nino Barone e Michele Carafa.

L’assessore Barile ha sottolineato l’importanza di questa nuova collaborazione al fine di “rappresentare al meglio la manifestazione allegorica. Una collaborazione che è stata appena avviata e che ha già dato ottimi risultati”.

Sono stati poi i protagonisti a entrare nel dettaglio spiegando in che modo sono articolate le quattro giornate dedicate al Carnevale.

Per quanto riguarda le sfilate vere e proprie dei carri allegorici, si svolgeranno solo nelle due giornate domenicali, quindi il 16 e il 23 febbraio prossimi. Ma non mancherà il divertimento dedicato a piccoli e adulti, ad iniziare da sabato 15 febbraio con la Caccia al tesoro organizzata al borgo vecchio per tutti i più piccoli.

“Un modo – ha spiegato Mago Peppe – per far conoscere personaggi fantastici a tutti i presenti facendo apprezzare tutte le bellezze della zona storica della città adriatica. Saranno tutti alla ricerca di un tesoro disperso avventurandosi in un gioco itinerante che si presenta entusiasmante e pieno di emozioni”. In piazza Vittorio Veneto non mancheranno neanche il cabaret e gli artisti di strada.

Sabato 22 febbraio sarà invece dedicato alla “Giornata del Cuore” rappresentata dai volontari dell’associazione Sorridere Sempre Onlus. Ad illustrare le attività Roberto Di Blasio, i volontari allieteranno tutti i presenti in piazza durante la mattina, mentre nel pomeriggio è in programma uno spettacolo che prende spunto dal festival dei clown di Monte San Giusto.

I carri che sfileranno sono quattro: “Gente di Mare”, realizzato da Fly Zone e Francesco Del Ciotto e voluto per avere un tema attinente alla città e per ricordare chi da sempre vive e lavora in mare. Il carro dei Cavalieri di Termoli è invece ispirato al “Mago Kekko e al Mago Peppe” che tutti i bambini conoscono benissimo, “La Bella e la Bestia” di Emozioni Latine e infine “Bolliwood” realizzato da New Free Dance e Dance with me. Musica, balli e figuranti faranno poi da cornice nelle quattro giornate dedicate alla manifestazione.

IL PROGRAMMA

SABATO 15 FEBBRAIO DALLE 15,30

Caccia al tesoro con Mago Peppe, Mago Kekko e Mago Tony

Raduno in piazza Vittorio Veneto e poi Borgo Antico

DOMENICA 16 FEBBRAIO DALLE 10,30

Carnevale in piazza

Spettacoli di maghi e artisti di strada in piazza Vittorio Veneto

Ore 14,30

Raduno in piazza Donatori di Sangue

Sfilata dei carri che interesserà le vie del centro fino ad arrivare in piazza Vittorio Veneto

SABATO 22 FEBBRAIO DALLE 11 ALLE 13 E DALLE 15 ALLE 18

Giornata del cuore clown

Laboratori, spettacoli di bolle e palloncini in piazza Vittorio Veneto

DOMENICA 23 FEBBRAIO DALLE 10,30

Carnevale in piazza

Spettacoli di Maghi e artisti di strada in piazza Vittorio Veneto

Ore 14,30

Raduno in piazza Donatori di Sangue

Sfilata dei carri che interesserà le vie del centro fino ad arrivare in piazza Vittorio Veneto