Oltre 10mila euro di multa per violazione delle norme sul lavoro. I Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Campobasso hanno eseguito nella provincia di Campobasso una serie di controlli in aziende nei settori edile e alimentare, ed è scattata la segnalazione per due datori di lavoro.

I due datori di lavoro avevano utilizzato impalcature occupate da materiali che non permettevano dunque di avere il giusto spazio per muoversi. Inoltre i due non avevano nel cantiere (e dunque non era esibito) copia del piano di montaggio, uso e smontaggio. Per loro dunque sono state diverse le prescrizioni per ripristinare le condizioni di sicurezza del cantiere.

Inoltre, nel corso di altri controlli eseguiti nell’ambito della “campagna nazionale allevamenti animali da reddito, ittici e macelli”, l’ispezione in un macello ha permesso di individuare un lavoratore impiegato irregolarmente. Per lui infatti non era stata fatta la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro.

Per i titolari delle aziende ispezionate scatteranno sanzioni amministrative e ammende per un ammontare di oltre 10 mila euro.

I controlli dei Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro proseguiranno al fine di prevenire il fenomeno dello sfruttamento, nonché il ricorso a manodopera occupata in violazione di legge e contrastare infortuni sul lavoro nei diversi settori produttivi, specialmente quelli del settore edile e del comparto agricolo.